Донастройку налоговой системы России начнут обсуждать в Госдуме | 360°

Деньги 20 мая 2024, 07:40 Донастройку налоговой системы России начнут обсуждать в Госдуме Заседание экспертного совета Госдумы по налоговой реформе пройдет 20 мая РИА «Новости»

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В России начнется обсуждение налоговой реформы. Этой теме посвятят заседание экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам 20 мая, сообщил «Интерфакс».

Комитет объявил, что в понедельник пройдет заседание экспертного совета с участием представителей Федеральной налоговой службы, Минфина, региональных властей и общественных объединений. Они обсудят подходы к донастройке налоговой системы во исполнение поручений президента России Владимира Путина.

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Глава государства заявил о необходимости реформировать налоговую систему на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам Путина, это позволит улучшить инвестиционный климат.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что потребовалась донастройка налоговой системы России. Он сообщил, что конкретные предложения обсудят с представителями бизнеса и парламентариями, чтобы принять необходимые законы в весеннюю сессию.