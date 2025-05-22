Доллар впервые за два года упал ниже 79 рублей

Курс доллара впервые с мая 2023 года достиг уровня 78,96 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рубль начал укрепляться относительно американской валюты неделю назад, на фоне переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле 15–16 мая, и достиг в тот день двухлетнего максимума. По данным агентства Bloomberg, на курс повлияли положительные ожидания от встречи.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман предположил, что укрепление российской валюты продолжится на фоне возможных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако аналитик не исключил, что на курс рубля, наоборот, негативно повлияют низкие цены на нефть.