Рубль подскочил до двухлетнего максимума на фоне переговоров в Стамбуле

Рубль поднялся до самого высокого уровня по отношению к доллару за последние два года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
На курс валюты повлияли запланированные переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле. Издание предположило, что рубль укрепился благодаря позитивному настрою и вере в возможное окончание конфликта. На фоне переговоров также ослаб спрос на иностранную валюту.
Курс рубля дошел до отметки в 80,22 за доллар. Последний раз такой показатель зафиксировали 31 мая 2023 года.
Ранее в Сети появилась информация, что Украина пока не назвала точное время для старта переговоров в Турции. Делегация из России уже прибыла в Стамбул. Борт президента Украины Владимира Зеленского вылетел из Анкары в 16:30.
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