Аналитик Шнейдерман спрогнозировал укрепление рубля на фоне переговоров Путина и Трампа

Рублю может укрепить свой курс на фоне переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Таким мнением поделился руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT.
«Доллар может снизиться до 79 рублей, евро — до 89 рублей, юань — до 11 рублей. Это возможно уже в ближайшие дни. Но геополитика непредсказуема», — подчеркнул специалист.
Он не исключил и противоположный сценарий. На ослабление рубля могут повлиять низкие цены на нефть. Однако пока позиции Трампа и налоговый период благоприятно влияют на курс рубля, добавил Шнейдерман
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