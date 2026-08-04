Армения без России рискует обнулить все доходы от вишни

Без российского рынка Армения может лишиться всех доходов от экспорта вишни

Потеря доступа к российскому торговому пространству грозит лишить Армению практически всех валютных поступлений от зарубежных поставок вишни. К такому выводу пришла редакция РИА «Новости» после оценки статистических данных.

Поставки вишни носят сезонный характер. Как правило, экспортировать эти ягоды Армения начинает в мае и заканчивает в августе, либо в июле. В 2025 году такая торговля принесла республике 4,3 миллиона долларов.

Почти все эти деньги Ереван получил от торговли вишней с Россией. Лишь 100 тысяч долларов пришлись на экспорт ягод в другие страны. Таким образом, российский рынок обеспечил армянским поставщикам 99,3% всей итоговой выручки.

Россия в целом остается главным покупателем армянской аграрной продукции. Помимо вишни, на российский рынок уходит подавляющая доля экспортируемых из Армении фруктов, свежих овощей, коньяка и косточковых культур (в частности, абрикосов и персиков).

Из-за логистической сложности европейского направления быстро найти замену российскому рынку сбыта для армянских фермеров практически невозможно. Россельхознадзор при этом в июне ограничил поставки косточковых плодов из Армении. Закрыт и ввоз молочных продуктов из этой страны.