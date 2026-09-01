360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Доля расчетов России со странами ШОС в нацвалютах в 2025 году составила 98%

    Путин: товарооборот со странами ШОС в 2025 году превысил 400 миллиардов долларов

    Фото: РИА «Новости»

    Товарооборот России с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году составил 400 миллиардов долларов, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что для взаиморасчетов все чаще используют национальные валюты.

    «В операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%», — отметил он.

    Президент добавил, что считает актуальной практической задачей укрепление коммерческих связей между государствами-членами.

    «Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения», — пояснил глава России.

    Ранее на заседании Путин заявил, что готов принять следующие Игры кочевников в 2028 году в Казани. Накануне он поучаствовал в торжественной церемонии открытия Игр в Бишкеке.