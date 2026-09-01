Доля расчетов России со странами ШОС в нацвалютах в 2025 году составила 98%

Путин: товарооборот со странами ШОС в 2025 году превысил 400 миллиардов долларов

Товарооборот России с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году составил 400 миллиардов долларов, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что для взаиморасчетов все чаще используют национальные валюты.

«В операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%», — отметил он.

Президент добавил, что считает актуальной практической задачей укрепление коммерческих связей между государствами-членами.

«Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения», — пояснил глава России.

Ранее на заседании Путин заявил, что готов принять следующие Игры кочевников в 2028 году в Казани. Накануне он поучаствовал в торжественной церемонии открытия Игр в Бишкеке.