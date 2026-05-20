Дерипаска не смог подсчитать миллиарды после поездки в Китай

Бизнесмен Олег Дерипаска не смог назвать сумму возможных договоренностей после поездки в Китай в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос журналиста Первого канала , он заявил, что дело не в деньгах, а в перспективах сотрудничества.

«Так быстро сосчитать не удастся <…> Дело не в миллиардах, дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать. И не только в Китае, и не только в России, но и в третьих странах», — сказал Дерипаска.

По словам вице-премьера Дениса Мантурова, речь шла о сумме более 10 миллиардов долларов.

Визит российской делегации в Китай прошел 19 и 20 мая. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, после которых стороны подписали документы о дальнейшем сотрудничестве. После официальной части лидеры продолжили общение в неформальной обстановке — во время чаепития. Президент России оценил работу с китайскими партнерами как успешную и плодотворную.