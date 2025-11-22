Депутат Миронов призвал отменить НДФЛ для пенсионеров

Российских пенсионеров необходимо полностью освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину направил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Копия заявления политика есть в распоряжении 360.ru.

Он напомнил, что пенсии налогом не облагаются, но с любых других финансовых поступлений пожилые россияне обязаны заплатить НДФЛ.

«Для повышения уровня жизни граждан старшего поколения предлагаю полностью освободить от уплаты НДФЛ пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратной величины регионального прожиточного минимума. Предлагаемая мера должна распространяться на граждан, получающих пенсию по старости — как на работающих, так и неработающих», — заявил Миронов.

Политик пояснил, что налог существенно бьет по кошельку пожилых россиян с небольшим совокупным доходом и ограничивает их финансовые возможности в покупке продуктов питания и лекарств, не говоря уже о платной медицинской помощи.

Миронов добавил, что освобождение пенсионеров от НДФЛ не только окажет положительное влияние на их реальные доходы, но и приведет к снижению бедности среди этой категории граждан.

В минувший четверг, 20 ноября, Госдума одобрила внесенные в пакете бюджета поправки в Налоговый кодекс России.

Со следующего года ставка НДС вырастет до 22%. Для социально значимых товаров, куда вошли продукты питания, медикаменты, товары для детей, сохранили льготную ставку на уровне 10%.