Госдума приняла закон о поправках в Налоговый кодекс

Госдума одобрила закон о повышении НДС до 22% и постепенном уходе от упрощенки

Внесенный в бюджетном пакете законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс прошел окончательное чтение в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предусматривает повышение ставки НДС со следующего года до 22% с сохранением налога в размере 10% на социально значимые товары, среди которых — продукты питания, медикаменты, книги, товары для детей и сельскохозяйственных животных.

Также в следующем году начнется постепенный переход малого и среднего бизнеса, работающего по упрощенной или патентной системе уплаты налогов.

Обязательство платить НДС появится у предпринимателей, чья годовая выручка составляет до 20 миллионов рублей. В 2027 году упрощенку отменят на заработок до 15 миллионов, а в 2028 году — до 10 миллионов рублей.

Ставки акцизов на алкоголь, табак и сладкие напитки привязали к уровню инфляции.

При продаже недвижимости от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освободили семьи с недееспособными детьми, а также родителей, чьи дети родились после продажи квартиры до 30 апреля. Также ставку НДФЛ для налоговых резидентов стран Евразийского союза уравняли с россиянами.

В начале этой недели Федеральная налоговая служба напомнила владеющим недвижимостью, земельными участками и транспортом россиянам об уплате налогов до 1 декабря. Нарушителям начнут начислять пени в размере 5,5 копейки в день до погашения задолженности.