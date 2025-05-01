Депутат Бессараб рассказала о повышении социальных выплат в мае

Российские пенсионеры с уровнем пенсионного обеспечения ниже прожиточного минимума в мае получат социальные выплаты после индексации. Об этом в комментарии RT заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что повышение коснется только отдельных категорий пожилых людей, потому что основное увеличение на уровень инфляции прошло еще 1 февраля.

«Повышения связаны с новым периодом выплат, когда предыдущий годовой период закончился», — пояснила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что новые суммы рассчитают от уровня увеличенного на 14,75% размера прожиточного минимума.

Она пояснила, что источник выплат зависит от размера пенсионного обеспечения получателя. Если сумма выплат ниже федерального прожиточного минимума, то деньги поступят из федеральной казны, если ниже регионального индекса, то до необходимого уровня сумму доведут за счет бюджета субъекта.

Дополнительные единовременные выплаты в размере 80 тысяч рублей в мае получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Об этом ранее заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он добавил, что на эти деньги также могут рассчитывать жены и мужья умерших инвалидов или погибших военных в годы Великой Отечественной войны, а также войн с Финляндией и Японией.