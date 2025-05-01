Ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к пенсии в мае

Экономист Сафонов: ветераны и участники ВОВ имеют право на доплаты в мае

Ветераны Великой Отечественной войны получат возможность получить в мае дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы. Об этом агентству «Прайм» заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Доплата к пенсии составляет 80 тысяч рублей. Она полагается инвалидам и ветераны Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Также выплаты могут получить вдовы или вдовцы умерших инвалидов и участников войны и военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной, войны с Финляндией и Японией.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с 1 мая в России в два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Перерасчет проведут в автоматическом режиме, поэтому подавать какие-либо заявления не требуется, сообщил RT.