Денежное довольствие военных увеличат

Российское правительство рассматривает индексацию денежного довольствия военнослужащих в 2025 году на 4,5%. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно материалам к проекту бюджета, правительство планирует выделить средства на повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц. В 2026 и 2027 годах с расчетом прогнозного уровня инфляции выплаты проиндексируют на 4%.

Ранее Госдума опубликовала проект федерального бюджета на ближайшие три года. Документ предполагает проиндексировать пенсии на 7,3%. Выплаты увеличат как работающим, так и неработающим пенсионерам. Социальные пенсии 1 января проиндексируют на 15%.

Военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам отдельных силовых ведомств и членов их семей с 1 октября увеличили выплаты на 5,1%. Несмотря на это, точную сумму пенсии будут определять в зависимости от звания и выслуги лет. Ранее пенсию военным хотели повысить на 4,5%, но инфляционный прогноз изменился.