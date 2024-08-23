Дефицит породил предложение. Зачем России официальные криптобиржи
Аналитик Першиков: криптовалюта станет альтернативным способом взаиморасчетов
В России могут появиться официальные криптобиржи. Член Международной федерации технических аналитиков, ведущий аналитик криптокорпорация «Майн» Виктор Першиков рассказал 360.ru, что этот финансовый инструмент может стать альтернативным способом взаиморасчетов с другими странами.
«С точки зрения использования активов, например, валюты — долларов, евро — в рамках внешнеэкономической деятельности нужно понимать, что сейчас в России есть существенные ограничения на это. В частности, у нас есть действительно дефицит и недостаток иностранной валюты западных стран», — отметил эксперт.
Внешнеэкономическая деятельность с Западом в целом сведена на нет. Объем торговли с некоторыми странами значительно упал, свой отпечаток введенные антироссийские санкции наложили и на отношения с дружественными государствами.
Мы последние несколько месяцев наблюдаем, что и с китайским юанем, который используется для внешнеэкономической деятельности, тоже появляются определенные сложности. В частности, довольно большое количество китайских банков, опасаясь вторичных санкций, которые могут быть наложены со стороны стран Запада, стараются избегать, либо усложняют процесс оплаты товаров, услуг.
Виктор Першиков
Возникла необходимость искать альтернативные способы взаиморасчетов. Этим инструментов стала криптовалюта.
«Это в каком-то смысле аналог обычных денег. Только в электронной форме», — отметил собеседник 360.ru.
Ранее Минфин и Центробанк приступили к обсуждению вопроса о легализации криптобирж в России. До этого президент Владимир Путин подписал закон, с 1 ноября официально разрешающий в России майнинг криптовалюты.