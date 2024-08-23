Дефицит породил предложение. Зачем России официальные криптобиржи

В России могут появиться официальные криптобиржи. Член Международной федерации технических аналитиков, ведущий аналитик криптокорпорация «Майн» Виктор Першиков рассказал 360.ru, что этот финансовый инструмент может стать альтернативным способом взаиморасчетов с другими странами.

«С точки зрения использования активов, например, валюты — долларов, евро — в рамках внешнеэкономической деятельности нужно понимать, что сейчас в России есть существенные ограничения на это. В частности, у нас есть действительно дефицит и недостаток иностранной валюты западных стран», — отметил эксперт.

Внешнеэкономическая деятельность с Западом в целом сведена на нет. Объем торговли с некоторыми странами значительно упал, свой отпечаток введенные антироссийские санкции наложили и на отношения с дружественными государствами.