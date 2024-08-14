Минфин начал работать над созданием криптобирж в России

Силуанов: Минфин обсуждает с Центробанком создание отечественных криптобирж

Фото: РИА «Новости»

Минфин и Центробанк приступили к обсуждению вопроса о легализации криптобирж в России, но консенсус пока не нашли. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Глава Минфина напомнил о легализации собственного майнинга и расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность.

«Теперь остался вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж. Это еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено», — сказал он.

По словам Силуанова, Центральный банк и министерство занимаются этим вопросом предметно. Глава ведомства отметил, что к осени, возможно, будет готово соответствующее законодательное решение.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон, с 1 ноября официально разрешающий в России майнинг криптовалюты. Ранее глава государства указал, что развитие майнинга может привести к дефициту электроэнергии в отдельных регионах страны.

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