Дарение по-новому. Россиянам рассказали об ограничениях на сделки с квартирами

Юрист Куприянов: купленную в браке квартиру невозможно продать без согласования

В России ужесточили правила дарения недвижимости. Теперь квартиру, купленную в браке, не удастся переписать без согласия супруга. Управляющий партнер адвокатского бюро «Куприянов, Кириллова и Партнеры» (K&K Partners) Артемий Куприянов сообщил об этом агентству «Прайм» .

«Супруг не вправе „подарить“ квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник — по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга», — предупредил он.

Юрист посоветовал проверять обе стороны сделки. Квартиру могут изъять у одаряемого, если он имеет долги либо бывший владелец обанкротится.

Важным новшеством, которое вступило в силу в конце 2024 года, Куприянов назвал обязанность заверять договор дарения у нотариуса. В обратном случае Росреестр откажет в регистрации.

Госслужащим запрещено принимать в дар недвижимость, сообщила ранее юрист Дарья Александрова. Это могут расценить как коррупцию.