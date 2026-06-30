Юрист Александрова рассказала, что госслужащие и сотрудники банков не могут принимать в дар недвижимость

В российском законодательстве есть ограничения на дарение недвижимости. Юрист бюро адвокатов «Де-юре» Дарья Александрова в интервью «РБК» объяснила, в каких случаях нельзя оформлять договор дарения на недвижимое имущество.

Согласно статье 575 Гражданского кодекса, запрещено дарить имущество медицинским работникам, а также сотрудникам образовательных и социальных организаций. Жилье не могут дарить тем, кто работает в этих сферах, их пациентам, ученикам или клиентам, а также их родственникам. Если нарушить этот запрет, дарение могут признать недействительным.

Государственные и муниципальные служащие также не имеют права получать в дар имущество, в том числе жилье. Это правило направлено на предотвращение коррупции и конфликта интересов. Если дарение связано со служебными обязанностями, оно может быть расценено как взятка, что влечет уголовную ответственность. Однако если даритель и госслужащий — близкие родственники, то подарить квартиру можно. Такие сделки регулируются общими нормами семейного права.

Служащим Банка России и сотрудникам коммерческих банков запрещено принимать подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей из-за строгих антикоррупционных ограничений. Внутренние документы банков могут содержать более строгие правила, например, запрет на принятие подарков, которые могут создать конфликт интересов, даже если их стоимость не превышает трех тысячи рублей.

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