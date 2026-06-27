Сегодня 13:16 Биометрия в сделках с жильем: как изменится регистрация перехода права собственности с 1 июля Юрист Рудакова назвала риски использования биометрии в сделках с недвижимостью 0 0 0 Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С 1 июля 2026 года в России планируют ввести обновленный порядок регистрации сделок с недвижимостью, позволяющий проводить куплю-продажу и дарение жилья полностью дистанционно с использованием биометрических данных. Как это будет работать, разобрался 360.ru.

Россияне с 1 июля смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрической идентификации, в том числе используя изображение лица и запись голоса, рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «В данном случае речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза. В Единой биометрической системе используются изображение лица и запись голоса», — сказал Якубовский. При дистанционной сделке система должна будет сверить человека с заранее зарегистрированными биометрическими данными и подтвердить, что документы подписывает именно та сторона договора, которая указана в сделке.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Парламентарий подчеркнул, что биометрия не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а работает вместе с ней как дополнительный уровень проверки личности. Механизм должен охватывать не одного участника, а все стороны договора, иначе сама идея дополнительной защиты теряет смысл. Якубовский назвал изменение правильным и своевременным. Он указал, что рынок недвижимости становится все более цифровым и задача государства состоит в том, чтобы сделать такие сервисы не только удобными, но и безопасными.

Биометрия может стать дополнительным барьером против мошенничества. Она позволит точнее подтвердить, что сделку совершает именно собственник или сторона договора, а не лицо, получившее доступ к документам или электронной подписи.

Депутат добавил, что биометрия — это не обязанность, а дополнительная возможность, при которой сохраняются все обычные формы — МФЦ, нотариальное сопровождение и другие привычные способы оформления сделок.

Фото: РИА «Новости»

Алгоритм дистанционной сделки 1. Внесение в Единую биометрическую систему (ЕБС). Обе стороны — продавец и покупатель — должны заранее сдать биометрические данные (фото лица и запись голоса) в любом уполномоченном банке. 2. Подготовка документов. Проект договора купли-продажи формируется в электронном виде. 3. Идентификация и подписание. Участники заходят в специальный сервис (например, через «Госуслуги» или банковское приложение), проходят проверку по лицу и голосу. 4. Подписание УКЭП. После успешной идентификации документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, которая генерируется автоматически в облаке.

5. Отправка в Росреестр. Пакет документов уходит в регистрирующий орган в электронном виде. 6. Биометрия становится вторым фактором подтверждения личности — дополнением к электронной подписи, а не ее заменой. 7. Использование биометрии добровольно. Граждане могут отказаться от нее и совершать сделки традиционно — через МФЦ или нотариуса. 8. Биометрический механизм не будет применяться при сделках с долями, с участием несовершеннолетних и в других случаях, требующих повышенного контроля.

Фото: РИА «Новости»

Роль биометрии в сделках с недвижимостью Пока нельзя сказать, на каком месте биометрия окажется в сделках с недвижимостью, рассказала 360.ru юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова. «Это станет ясно после введения такой идентификации. Однако, скорее всего, электронная цифровая подпись будет стоять на первом месте. ЭЦП регистрируется в налоговой при личном посещении с полной идентификацией. Биометрические сведения пока что предоставляются в разные места — банки, паспортный стол и прочие», — отметила она.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Риски применения биометрии Риски использования биометрии в сделках с недвижимостью действительно существуют, подчеркнула Рудакова.

В целом и электронную подпись можно передать, украсть, подписать что-то по ошибке. Те же риски есть и у биометрии. Если отпечаток пальца подделать нельзя, к примеру, то можно просто взломать базу и отпечатки заменить. Такие риски есть абсолютно у всех баз данных. Правовую защиту от таких ситуаций сложно предусмотреть. Скорее это вопросы к безопасности самих баз данных.

С 1 июля 2026 года в России при дистанционной регистрации прав на недвижимость потребуется пройти идентификацию через Единую биометрическую систему. Что это значит: 1. Отмена необходимости в усиленной квалифицированной электронной подписи. Для сделки больше не нужно посещать удостоверяющий центр для выпуска цифровой подписи. Достаточно наличия актуальной биометрии в ЕБС. 2. Идентификация через ЕБС. При подаче заявления система в реальном времени запрашивает сканирование лица и контрольную фразу голоса. Данные сверяются с эталоном.

Фото: РИА «Новости»

3. Добровольность участия. Россияне могут отказаться от биометрии и совершать сделки традиционно — через МФЦ или нотариуса. 4. Юридическая значимость. Росреестр признает такую регистрацию полноправной. Электронная выписка из ЕГРН, полученная после такой сделки, имеет ту же юридическую силу, что и бумажная. «Биометрическая сделка — это регистрация перехода права собственности в Росреестре без личного присутствия сторон, где личность участников подтверждается через Единую биометрическую систему. Система сверяет лицо и голос пользователя с эталонами, хранящимися в защищенной базе данных», — объяснила Рудакова.

Как сдать биометрию: посетить любой банк, МФЦ или салон связи, подключенный к ЕБС;

предъявить паспорт;

пройти процедуру сканирования лица и записи голоса;

дождаться подтверждения сохранения данных в системе. За работу всей этой системы должны отвечать Минцифры, Росреестр и Центробанк, заключила юрист.

Фото: РИА «Новости»

Что такое электронная регистрация сделок с недвижимостью Электронная регистрация сделки с недвижимостью — это способ оформить переход права собственности на объект без личного посещения МФЦ или отделения Росреестра. Все документы подаются онлайн, а их юридическая сила обеспечивается усиленной квалифицированной электронной подписью. После подписания договора купли-продажи, дарения или долевого участия участники сделки готовят пакет документов: паспорта, СНИЛС, ИНН, договор, согласие супруга при необходимости. Для подписания используется УКЭП — это цифровой аналог собственноручной подписи, который невозможно подделать.