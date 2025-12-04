Бумажная упаковка подорожает в России

Производители бумажной упаковки должны будут поднять цены, чтобы выжить в условиях кризиса. Об этом рассказал «Коммерсанту» председатель совета директоров «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг.

«Ни о каком резком подорожании, естественно, речи не идет, но хотя бы в пределах 10% стоимость должна вырасти, чтобы отыграть издержки», — добавил он.

Бизнесмен объяснил, что в последние месяцы на рынке наметился серьезный спад. Из-за падения экспорта с 2022 года конкуренция между производителями упаковки из целлюлозы и макулатуры значительно обострилась. Рынок не может принять весь объем выпуска, и чистая прибыль снижается.

Влияет на производителей и экологический сбор. Штейнберг считает, что ответственность за утилизацию упаковки необходимо вернуть компании, выпускающей товар. Сейчас это должен делать сам ее производитель.

Ранее Российский экологический оператор рассказал, как правильно утилизировать влажные салфетки.