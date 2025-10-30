Жителям России рассказали о правильной утилизации влажных салфеток

Представители Российского экологического оператора (РЭО) акцентировали внимание на том, что гигиенические принадлежности, в том числе ватные палочки и влажные салфетки, а также упаковочные материалы и пакеты, необходимо утилизировать исключительно в контейнеры для несортируемого мусора. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Попадание отходов жизнедеятельности в канализационную систему приводит к образованию засоров и увеличению расходов на обслуживание труб. Изделия для личной гигиены, такие как ватные палочки и влажные салфетки, а также различная упаковка и пакеты, должны отправляться только в баки для смешанного мусора. Исключение — туалетная бумага, которая благодаря своему составу разлагается в воде и может быть смыта в унитаз. А вот картонные втулки, в свою очередь, пригодны для вторичной переработки вместе с макулатурой или для утилизации в контейнер для вторсырья», — заявили в РЭО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев направил обращение к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с инициативой обсудить возможность введения специализированной маркировки для синтетических влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Об этом свидетельствует копия письма, имеющаяся в распоряжении издания «Коммерсантъ». Предполагается, что такая маркировка повысит уровень осведомленности населения о правилах утилизации, уменьшит количество засоров и снизит нагрузку на коммунальные службы.