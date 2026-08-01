Более 9 млн работающих пенсионеров получат повышенные выплаты

В России 1 августа произошел перерасчет выплат работающим пенсионерам. Повышение затронуло 9,3 миллиона человек. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель Социального фонда Сергей Чирков.

«Перерасчет страховых пенсий в этом году коснулся 9,3 миллиона пенсионеров. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически», — сказал он.

Получателям страховых пенсий по старости либо инвалидности, за которых работодатели в течение последнего года делали отчисления, не придется собирать бумаги. Чирков сообщил, что выплаты в новом размере придут по стандартному графику в беззаявительном порядке.

Ранее СФР подсчитал размер выплат работающим пенсионерам. В июне они получали в среднем 25,8 тысячи рублей.