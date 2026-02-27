Более 7 тысяч финансовых пирамид выявили в России всего за год

Банк России в 2025 году выявил 7087 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — это на 21,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Сокращение коснулось финансовых пирамид и псевдоброкеров. Мошенники вместо запуска новых проектов раскручивали отработанные схемы под разными брендами, используя шаблонизированные сайты. Всего выявили более 2,6 тысячи таких проектов, за которыми стояло около 10,5 тысячи интернет-ресурсов.

В прошлом году 84% пирамид принимали взносы в криптовалюте. Регулятор обнаружил свыше 4,6 тысяч криптокошельков. Для привлечения молодой аудитории аферисты начали активно использовать тему искусственного интеллекта — 79 проектов. А популярность экономических игр резко упала — 130 против 379 в 2024 году.

Организаторы создали более 7 тысяч сайтов, 350 телеграм-каналов и 180 страниц в соцсетях для продвижения.

Ранее российские банки предупредили об обмане на маркетплейсах в преддверии 23 февраля и 8 марта.