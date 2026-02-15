Банки устроили предпраздничную антискам-рассылку

РИА «Новости»: один из банков предупредил россиян об обмане на маркетплейсах

Перед праздниками активизировались мошенники. Российские банки предупредили россиян, что предложения об акциях на маркетплейсах могут оказаться фейковыми, сообщило РИА «Новости» .

Чтобы защитить клиентов от обмана, кредитные организации начали рассылку уведомлений с призывом проверять информацию об акциях и спецпредложениях. Один из крупнейших российских банков заявил, что мошенники могут маскироваться под торговые площадки в интернете.

«Злоумышленники могут рассылать акции к 23 февраля, якобы от маркетплейсов. Проверяйте детали», — заявили специалисты.

Одним из новых приемов мошенников стала фальшивая курьерская доставка. Киберполиция предупредила, что они используют личные данные, чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Кроме того, стал популярным взлом личных кабинетов на маркетплейсах. Аферисты оформляют товары в рассрочку за чужой счет.