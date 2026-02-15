Банки устроили предпраздничную антискам-рассылку
РИА «Новости»: один из банков предупредил россиян об обмане на маркетплейсах
Перед праздниками активизировались мошенники. Российские банки предупредили россиян, что предложения об акциях на маркетплейсах могут оказаться фейковыми, сообщило РИА «Новости».
Чтобы защитить клиентов от обмана, кредитные организации начали рассылку уведомлений с призывом проверять информацию об акциях и спецпредложениях. Один из крупнейших российских банков заявил, что мошенники могут маскироваться под торговые площадки в интернете.
«Злоумышленники могут рассылать акции к 23 февраля, якобы от маркетплейсов. Проверяйте детали», — заявили специалисты.
Одним из новых приемов мошенников стала фальшивая курьерская доставка. Киберполиция предупредила, что они используют личные данные, чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Кроме того, стал популярным взлом личных кабинетов на маркетплейсах. Аферисты оформляют товары в рассрочку за чужой счет.