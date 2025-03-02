Биткоин включат в криптовалютный резерв США. Он моментально подорожал

Биткоин и Ethereum лягут в основу криптовалютного резерва Соединенных Штатов. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«BTC и ETH, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе резерва. Я также люблю Bitcoin и Ethereum», — отметил он.

На фоне заявлений Трампа курс биткоина резко подскочил выше 91 тысячи долларов.

Ранее стало известно о планах американских властей провести первый в истории криптовалютный саммит. По данным Белого дома, он состоится 7 марта.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал смягчить регулирование криптовалют, тем самым запустив новую эру в сфере финансовых технологий. По его словам, администрация Джо Байдена несправедливо преследовала криптовалюты.

Нынешний президент США также объявил о создании специального президентского совета по цифровым деньгам. До победы на президентских выборах он заявлял о планах превратить Соединенные Штаты в «мировую столицу» криптовалют.