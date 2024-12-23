Экс-футболист займет пост исполнительного директора совета по криптовалюте в США

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего американского футболиста Роберта (Бо) Хайнса на должность исполнительного директора президентского совета по цифровым активам. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social .

«Бо Хайнс будет исполнительным директором президентского совета помощников по цифровым валютам („Криптосовет“), новой консультативной группы, состоящей из светил криптоиндустрии и возглавляемой нашим криптоцарем Дэвидом Саксом», — говорилось в сообщении.

Он будет работать с Саксом над стимулированием инноваций и роста в сфере цифровых активов. Консультативная группа «Криптосовет» в американском правительстве создается впервые.

Экс-футболисту Хайнсу 29 лет. Он окончил Йельский университет и школу права Университета Уэйк-Форест. Молодой человек играл в американский футбол за команду колледжа «Волчья Стая» Северной Каролины, а после — за команду «Йельские бульдоги».

Ранее Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность пресс-секретаря Белого дома. Им станет пресс-секретарь его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт.