Экс-футболист займет пост исполнительного директора совета по криптовалюте в США
Трамп назначил бывшего футболиста главой американского совета по криптовалюте
Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего американского футболиста Роберта (Бо) Хайнса на должность исполнительного директора президентского совета по цифровым активам. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.
«Бо Хайнс будет исполнительным директором президентского совета помощников по цифровым валютам („Криптосовет“), новой консультативной группы, состоящей из светил криптоиндустрии и возглавляемой нашим криптоцарем Дэвидом Саксом», — говорилось в сообщении.
Он будет работать с Саксом над стимулированием инноваций и роста в сфере цифровых активов. Консультативная группа «Криптосовет» в американском правительстве создается впервые.
Экс-футболисту Хайнсу 29 лет. Он окончил Йельский университет и школу права Университета Уэйк-Форест. Молодой человек играл в американский футбол за команду колледжа «Волчья Стая» Северной Каролины, а после — за команду «Йельские бульдоги».
Ранее Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность пресс-секретаря Белого дома. Им станет пресс-секретарь его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт.