Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума за три года

Биржевые цены на газ в Европе впервые с января 2023 года поднялись выше 700 долларов за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи .

Торги начинались с отметки 586,7 доллара, однако спустя час подорожали до 710,8. Основная причина — ситуация на Ближнем Востоке, из-за которой производство сжиженного природного газа резко сократилось.

Накануне на биржевых торгах начали рост акции российских нефтяных компаний. Котировки «Газпром нефти» выросли в цене почти на 5% — до 531,4 рубля за акцию. «Роснефть» и «Татнефть» подорожали примерно на 4%.

В свою очередь, криптовалюты, напротив, стали резко дешеветь. Например, цена на биткоин впервые с октября 2024 года снизилась до 62 тысяч долларов.