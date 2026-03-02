Акции российских нефтекомпаний выросли на фоне обострения на Ближнем Востоке

Утром 2 марта котировки российских нефтяных компаний выросли на биржевых торгах. Ценные бумаги подорожали на 2-5% относительно итогов пятничной сессии. Об этом сообщило РБК .

Спрос со стороны инвесторов вырос из-за военной кампании США и Израиля против Ирана.

К 7:15 по московскому времени сложилась следующая динамика:

Акции ЛУКОЙЛа выросли до 5395,5 рубля (+3,35%);

«Роснефти» — до 409,9 рубля (+3,97%);

«Газпром нефти» — до 531,4 рубля (+4,97%);

«Татнефти» — до 539,8 рубля (+3,91%);

«Башнефти» — до 929 рублей (+3,45%);

«Сургутнефтегаза» — до 46,365 рубля (+1,88%).

Утром, если сравнивать с итогами воскресных торгов, эти активы (исключая «префы» «Сургутнефтегаза») продолжили увеличиваться в стоимости. При этом основная часть российского рынка преимущественно была в красной зоне.

По состоянию на 7:17 по московскому времени в лидерах оказались обыкновенные и привилегированные бумаги «Татнефти» (рост на 4,2% и 4,02% соответственно), а также акции «Роснефти» (+3,88%), ЛУКОЙЛа (+3,52%) и ЮГК (+3,45%).

В начале торгов 2 марта майские фьючерсы Brent на бирже ICE взлетели в цене на 13,04%, достигнув в моменте отметки $82,37 за баррель (данные на 02:00 по московскому времени). К 7:30 темпы роста снизились: нефть торговалась на уровне 77,25 долларов за баррель, прибавив 6,01%.

Ранее стало известно, что цена биткоина упала до 62 тысяч долларов. Впервые с октября 2024 года она стала ниже отметки в 65 тысяч долларов.