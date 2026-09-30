В Крыму отметили снижение уровня безработицы

В Крыму зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы, который составляет 1,8%, что на 0,3% ниже среднероссийского показателя. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, пишет телеканал «Крым 24» .

По его словам, 2025 год можно считать для региона успешным: растут объемы производства, создаются новые рабочие места и развивается инфраструктура.

Директор Центра карьеры КФУ Сергей Зиневич отметил, что снижение безработицы стало возможным благодаря комплексному подходу, в котором участвуют власти, вузы и работодатели. КФУ делает акцент на трудоустройстве выпускников по специальности: за каждой кафедрой закреплены ключевые работодатели, а обучение все чаще проходит непосредственно на предприятиях.