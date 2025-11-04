Банки начали блокировать переводы самим себе. Финансист объяснил, что делать

Финансист Бочкина предупредила об угрозе блокировки счета за перевод самому себе

Ради борьбы с отмыванием денег и мошенничеством российские банки стали чаще блокировать переводы между счетами одного и того же клиента. Об этом сообщила аналитик сервиса «Банки.ру» Эряния Бочкина агентству «Прайм» .

Подозрения вызывают переводы по новым реквизитам, дробление крупных сумм, часто повторяющиеся операции, нестандартные назначения платежей. В этих случаях, по словам финансиста, банк может заморозить транзакцию до уточнения обстоятельств.

«Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. <…> Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк», — посоветовала она.

Бочкина рекомендовала указывать в назначении платежа суть перевода. Если банк приостановил перевод, предстоит доказать, что деньги личные и легальные. Для этого кредитная организация попросит предоставить определенные документы.

