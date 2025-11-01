Банки поощрят за возврат денег жертвам мошенников

С 1 ноября Национальная система платежных карт запустила новый механизм межбанковского поощрения в сервисе «Добрая воля». Теперь банки будут получать вознаграждение за возврат клиентам денег, украденных мошенниками. Об этом «Ведомостям» рассказали в НСПК.

Сервис «Добрая воля», запущенный в конце 2023 года, работает через платформу диспутов НСПК. Он дает банкам возможность добровольно возвращать деньги, не привязываясь к конкретным платежам и каналам хищений. С момента появления сервис помог вернуть более 145 миллионов рублей.

Условия программы: размер выплаты составляет 5% от суммы транзакции; максимальный размер выплаты за одну операцию — пять тысяч рублей; банк, который возвращает средства, оплачивает вознаграждение; дополнительные комиссии в пользу НСПК не взимаются.

За первые шесть месяцев 2025 года мошенники украли почти 13,2 миллиарда рублей. Из этой суммы банки вернули лишь 6,45%, то есть 850,3 миллиона рублей. Однако удалось предотвратить хищения на сумму свыше восьми триллионов рублей.

В НСПК убеждены: вознаграждение повысит уровень защиты клиентов и увеличит популярность сервиса. Эксперты считают, что для крупных банков сумма поощрения незначительна, но для небольших она может стать мотивацией усилить контроль за подозрительными транзакциями.

Ранее россиян предупредили об изменениях в схеме обмана с «голосованием» за детей. Мошенники больше не ограничиваются одной простой просьбой. Теперь они создают многоступенчатые схемы обмана: копируют аккаунты знакомых, создают от их имени группы поддержки, пишут убедительные тексты для продаж и наполняют сообщества десятками ботов, которые имитируют активность.