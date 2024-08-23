Авось не прокатит. Россиян предупредили о риске угодить за решетку из-за кредита

Невозвращенный долг может привести заемщика к банкротству или даже тюрьме. Об этом RT рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Многие граждане берут кредиты и займы без трезвой оценки возможности их возврата, поддавшись на агрессивную рекламу банков и микрофинансовых организаций. И когда наступает срок уплаты, ведут себя так, будто ничего не произошло, надеясь на авось и придумывая необоснованные оправдания», — отметил эксперт.

Подобное поведение может грозить банкротством и даже реальным уголовным преследованием. За большой долг могут назначить штраф и отправить в тюрьму на два года. Если правоохранители докажут, что заемщик изначально не планировал возвращать деньги, то наказание окажется более суровым.

Ранее аналитический центр НАФИ провел опрос, показавший, что каждый пятый россиянин согласен с тем, что в особых ситуациях или при обмане со стороны банка можно не возвращать деньги. К ним респонденты отнесли экономический кризис, болезни, увольнение с работы, развод. При это большая часть опрошенных назвала отказ от уплаты кредита правонарушением.

Другое исследование показало, что 40% россиян в случае острой нехватки денег занимают средства у родных или друзей. Но большинство в денежном вопросе привыкло рассчитывать только на себя и собственные силы.