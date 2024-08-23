Каждый пятый россиян оправдал невозврат кредитов

НАФИ: каждый 5-й россиянин одобряет невозврат кредитов в особых обстоятельствах

Фото: РИА «Новости»

Каждый пятый россиянин согласен с тем, что в особых ситуациях или при обмане со стороны банка можно не возвращать деньги. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра НАФИ, которые привел РБК.

К таким особым ситуациям 42% опрошенных отнесли экономический кризис, болезни, увольнение с работы, развод и другие. Около 30% респондентов к оправдывающим обстоятельствам отнесли сокрытие кредитной организацией реальной стоимости займа или увеличение процентной ставки в одностороннем порядке.

При этом 71% опрошенных назвал отказ от уплаты кредита правонарушением. По данным агентства, в последние девять лет жители России стали более ответственными заемщиками.

В среднем тот, кто считает обязательным выплачивать кредит, — семьянин старше 35 лет с высшим образованием. Представитель другой группы — россиянин младше 35 лет из города с численностью населения менее 100 тысяч человек и воспитывающийся в семье от четырех человек.

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