Опрос KP.RU: 41% россиян рассказали, что в случае необходимости занимают деньги у родных и друзей

Более 40% опрошенных россиян признались, что в случае острой нехватки денег занимают средства у родных или друзей. Об этом говорится в опросе, проведенном изданием kp.ru.

Еще 49% респондентов рассказали, что в денежном вопросе привыкли рассчитывать только на себя и собственные силы. Около 23% берут деньги только у родственников, а 3% обращаются в микрофинансовые организации.

Ранее СМИ писали, что в стране предложили реформировать работу микрофинансовых организаций. Компании хотят разделить на несколько категорий, ограничив максимальный процент по займам.

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