Американец дважды выиграл джекпот в одной и той же лотерее

NYP: американец дважды за 15 лет выиграл в одной и той же лотерее

Мужчина из американского штата Иллинойс выиграл 1,3 миллиона долларов в том же лотерейном розыгрыше, что и 15 лет назад. Оба раза ему достался джекпот. Об этом сообщил New York Post .

В июне американец остановился на автозаправке Oswego BP, чтобы перекусить, и купил лотерейный билет Lucky Day Lotto. Этот розыгрыш проводится исключительно в штате Иллинойс каждые две недели. Совпали все пять чисел, мужчина выиграл 1,3 миллиона долларов.

«Сначала я не поверил, я спросил себя: „Неужели мне это снится?“ Но как только я отсканировал билет и понял, что цифры совпадают, меня осенило», — рассказал он.

Победитель вспомнил, как 15 лет назад выиграл 45 тысяч долларов в ту же лотерею. Тогда она называлась Little Lotto. Мужчина потратит деньги на покупку нового дома, а оставшуюся сумму отложит на пенсию для себя и жены.

Ранее в Таиланде мужчина сжег выигрышный лотерейный билет на 13 миллионов рублей. Он пытался замести следы преступления.