Житель Таиланда украл и сжег лотерейный билет соседки с выигрышем на 13 млн

Жительница Таиланда по имени Саян лишилась выигрышного лотерейного билета, который украл, а затем сжег ее сосед. Об этом сообщило издание Mothership .

В провинции Сукхотхай 54-летняя Саян купила три лотерейных билета и зашла к соседке Ваэ, чтобы проверить результаты. Один из билетов выиграл шесть миллионов бат (13,3 миллиона рублей). Соседи поздравили ее и предложили оставить билеты у них на хранение.

На следующий день Саян хотела их забрать, но соседка заявила, что якобы они не выигрышные и она их выбросила. Тайка обратилась в полицию.

На допросе супруги отрицали свою причастность и разрешили обыскать их дом. Но 11 июня мужчина признался, что украл билет, считая Саян тихим человеком, не способным устроить скандал. Позже он сжег его, опасаясь разоблачения. Пока неизвестно, сможет ли Саян получить выигрыш и привлекут ли супругов к ответственности.

Ранее житель Брянской области дважды выиграл в лотерею крупные суммы — 200 тысяч рублей и еще 13,5 миллиона.