Альтернатива ипотеке. Как купить квартиру после очередного повышения ставок

«Сбер» повысил ставки по ипотеке на 3%, и его примеру, по мнению аналитиков, последуют остальные. Обрушит ли это спрос и сможет ли рассрочка от застройщиков конкурировать с кредитами, рассказала ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«В любом случае недвижимость всегда будет продаваться. Ипотека будет жить, и вопросы с недвижимостью, а это одна из базовых потребностей, люди будут решать», — выразила она уверенность.

Риелтор подтвердила, что застройщики стали предлагать покупателям рассрочку. Однако взносы в таком случае предстоит делать не равными долями, а по другим схемам. Например, 30% стоимости жилья при оформлении сделки, столько же — через год, а еще через один — оставшиеся 40%. Однако Перескокова посоветовала россиянам обращать внимание на условия договора и брать рассрочку только без удорожания.

«Опять же, не все рассрочки можно брать. Когда берете рассрочку, нужно обязательно обращать внимание, чтобы не было увеличения стоимости объекта. То есть интересна рассрочка без удорожания», — сказала специалист.

С 22 октября Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Теперь переплата за новое жилье составит 24,9% годовых, на вторичное — 24,6%. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предупредил, что ситуация не стабилизируется, пока Центробанк не снизит ключевую ставку.