Аферисты придумали способ обмана с самозапретом на кредиты

Мошенники воспользовались введением самозапрета на кредиты для новой схемы обмана. Они предложили пострадавшим исправить якобы неправильно поданное заявление и украли данные от «Госуслуг», сообщил «Известиям» представитель Ассоциации развития финграмотности.

Возможность установить самозапрет на кредиты появилась меньше двух недель назад, но аферисты уже придумали новый способ обмана. Они звонили россиянам от имени сотрудников портала «Госуслуги», предлагали исправить заявление и присылали в мессенджерах фишинговую ссылку.

«После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий „Госуслуги“, вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — рассказал специалист.

В некоторых случаях люди, сами того не зная, скачивали вирусы-шпионы для кражи паролей. Получив доступ к личному кабинету, мошенники авторизовались в банковских приложениях пострадавших и пользовались их счетами.

Недобросовестные россияне тоже использовали самозапрет в свою пользу. Банки пожаловались на клиентов, которые пришли за займами после того, как установили ограничение, чтобы не возвращать деньги.