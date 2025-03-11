Депутат Нилов высоко оценил сервис по самозапрету на кредиты
Депутат, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился с RT мнением о самозапрете на кредиты.
Он подчеркнул важность активной гражданской позиции в борьбе с мошенничеством.
«Хорошо, что у граждан есть ответственность. Самозапрет — одна из действенных мер против мошенников», — сказал он.
Напомним, сервис по самозапрету на кредиты стал доступен для россиян 10 дней назад через портал «Госуслуги». За это время им воспользовались более пяти миллионов россиян.
Свыше 12,5 млн сельскохозяйственных животных промаркировали в Подмосковье
Еще 33 дома подключили к газу в Домодедове за неделю
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Домодедове построят к концу 2025 года
Зеленский: Украина не признает потерю территорий после достижения мира
Литургия в честь 320-летия основания Троицкого храма прошла в Мытищах
Меры поддержки семей участников СВО обсудили на совещании в Мытищах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте