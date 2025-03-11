Депутат Нилов высоко оценил сервис по самозапрету на кредиты

Депутат, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился с RT мнением о самозапрете на кредиты.

Он подчеркнул важность активной гражданской позиции в борьбе с мошенничеством.

«Хорошо, что у граждан есть ответственность. Самозапрет — одна из действенных мер против мошенников», — сказал он.

Напомним, сервис по самозапрету на кредиты стал доступен для россиян 10 дней назад через портал «Госуслуги». За это время им воспользовались более пяти миллионов россиян.

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