Зоозащитники дали кличку спасенной под Химками собаке с отрезанными ушами

Волонтеры рассказали о состоянии собаки с отрезанными ушами и скальпом из Химок

Найденную в химкинской деревне Брехово собаку с открытой раной на черепе и отрезанными ушами доставили в приют Фонда помощи бездомным животным «Ника». Сейчас ее лечением занимаются специалисты.

Ветеринар Татьяна Лещева в комментарии 360.ru рассказала, что осмотр показал: рана у животного появилась около пяти дней назад. Чтобы предотвратить заражение, собаке назначили антибиотики и обезболивающие.

«Сейчас животное в стрессе от того, где находится. Плюс она долго ходила с раной — это болезненно. При этом у нее есть предпосылки к тому, что она ориентирована на человека. Вчера, когда проснулась и я к ней подошла, виляла хвостиком и делала попытку познакомиться», — поделилась Лещева.

Специалист добавила, что пока не может сказать, что травму животному нанес человек. По ее словам, такие раны собаки получают, когда пролезают под листами профнастила. Окончательные выводы сделают правоохранительные органы.

Ветеринар отметила, что с большой долей вероятности собаке потребуется пересадка кожи, потому что после затягивания на голове сформируется рубец и приведет к нарушению зрения. Это превратит собаку в инвалида, тем более что уже сейчас у нее возникли проблемы со слухом из-за отрезанных ушей.

Сотрудница фонда «Ника» Вера Голикова добавила, что собака уже бывала в приюте. Ранее специалисты провели ей стерилизацию и отпустили обратно на улицу.

«Мы назвали ее Воля за стремление к жизни. Сказать точно, что ее покалечил человек, мы пока не можем, но подадим заявление в правоохранительные органы, чтобы с этим разобрались», — заявила собеседница 360.ru.

В пресс-службе прокуратуры Московской области заявили, что полиция завела уголовное дело за жестокое обращение с животными. Надзорное ведомство взяли ход расследования под свой контроль.