Собаке отрезали уши и сняли скальп в деревне под Химками

В деревне Брехово городского округа Химки неизвестные отрезали бездомной собаке уши и сняли скальп. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Собаке удалось выжить, она в руках волонтеров в Зеленограде. Фонд помощи бездомным животным «Ника» собирает средства на ее лечение. Вероятно, в будущем животному может потребоваться пересадка кожи. За стремление к жизни ему дали кличку Воля.

«Собака к людям не подходила близко. Руку протягиваешь — она уже боится. Представляете, что с ней сотворили? Я не знаю, появится ли у нее когда-нибудь вера в людей», — заявила 360.ru одна из помогавших женщин.

Местные жители рассказали, что собака была из местной стаи и не нападала на людей. Сначала очевидцы подумали, что она сама случайно так покалечилась, например, попав под забор из профлиста, но, увидев на теле гематомы, все поняли.

«Летом, еще в июне, собака была с милыми ушками, здорова. Кто-то из соседних населенных пунктов вызывал отлов, на время собаки исчезли, потом были выпущены. <…> Но пострадавшую девочку не видно было после выпуска несколько недель августа. Вчера ее увидели люди в таком ужасном состоянии», — рассказала 360.ru администратор местного чата Виолетта.

Ранее в Чехове возбудили дело против хозяек зоогостиницы, превративших ее в живодерню и издевавшихся над десятками собак.