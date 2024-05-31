«Ничего общего со свободой слова». План ареста российских журналистов в Европе осудили

Шафир осудил заявление фонда Клуни об аресте российских журналистов в Европе

В заявлении фонда Клуни о планах ареста российских журналистов в Европе нет ничего нового. Об этом в интервью сайту Lenta.ru заявил секретарь СЖР Тимур Шафир.

«В 2014 году <…> начали оказывать беспрецедентное давление, начали закрывать офисы российских СМИ. Причем не просто под угрозой отзыва лицензии вещания, но и по факту угрозы уголовного преследования», — отметил глава Союза журналистов России Шафир.

Он подчеркнул, что журналистов, которые в странах ЕС писали на русском языке или сотрудничали с российскими изданиями, арестовывали, задерживали и допрашивали.

«Ничего общего ни со свободой слова, ни со свободой распространения информации, ни с правами журналистов их действия не имеют», — резюмировал Шафир.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что в Европе необходимо начать аресты российских журналистов.