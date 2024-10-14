Журналистка Янина Соколовская сбежала в Эстонию
Обвиняемая в фейках о ВС РФ Соколовская скрылась от следствия и суда в Эстонии
Украинская журналистка Янина Соколовская, обвиняемая в распространении фейков о ВС РФ, уехала в Эстонию. Об этом сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».
«Являясь гражданкой Украины, Соколовская Янина обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, убыла на территорию Республики Эстония», — указано в документах.
В судебных материалах также отмечается, что на свободе журналистка, «опасаясь возможного осуждения к длительному сроку лишения свободы и желая совершить новые преступления», может после прибытия на территорию РФ снова скрыться от следствия и суда.
Уголовное дело в отношении Соколовской возбудили летом 2023 года. Столичные следователи и сотрудники Центра по противодействию экстремизма МВД по Москве выяснили, что журналистка опубликовала в Telegram недостоверную информацию о действиях ВС РФ против мирных жителей Украины.
Этим летом Соколовскую объявили в розыск в России.