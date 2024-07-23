Украинскую журналистку Соколовскую объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую

МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколовскую. RT привел информацию из полицейской базы данных.

«Соколовская Янина Лазаревна. Разыскивается по статье УК. Пол: женский. Национальность: еврейка. Дата рождения: 07.06.1971. Место рождения: УССР, город Киев», — следует из базы.

Конкретную статью, по которой Соколовскую объявили в розыск, в полиции не сообщили.

Журналистка ранее занимала должность главного редактора новостного сайта «Известия на Украине». Неоднократно выступала в качестве эксперта в российских политических ток-шоу.

СК возбудил уголовное дело против Соколовской за фейки о российской армии еще в прошлом году.

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