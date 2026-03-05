Жительницу Троицка задержали за соучастие в подрыве СВУ у здания ОМВД в Москве

Правоохранители задержали в Троицке администратора SIM-бокса, через который проходил голосовой трафик при координации подрыва самодельного взрывного устройства у здания ОМВД по району Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщил источник 360.ru.

Взрыв произошел в декабре, в результате погибли двое полицейских. Администратором SIM-бокса оказалась местная жительница 2005 года рождения.

«Без образования, только окончила школу. Подрабатывала в ресторанах, кафе. К противоправной деятельности ее изначально привлек парень. Его задержали еще раньше на территории другого региона», — рассказал собеседник 360.ru.

За администрирование SIM-бокса девушке платили от четырех до 12 тысяч в день, кураторы требовали постоянно менять квартиру.

«Деятельность ее координировалась через группы в Telegram. Сначала задача была просто активировать сим-карты, потом — SIM-боксы», — уточнил источник.

Ранее завербованный украинскими спецслужбами житель Удмуртии подорвал сотрудников ДПС у Савеловского вокзала в Москве.