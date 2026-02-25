Подорвавший полицейских в Москве мечтал разбогатеть на криптовалюте

Житель Удмуртии, подорвавший сотрудников ДПС у Савеловского вокзала в Москве, мечтал разбогатеть на криптовалюте и постоянно был в долгах. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По его информации, молодой человек вкладывался в мемкоины, ради которых брал микрозаймы. Он надеялся быстро вывести деньги, как только курс начнет расти, однако разбогатеть упорно не получалось.

Вероятно, на этом его и завербовали украинские спецслужбы. По основной версии, мужчина стал невольным смертником. В Москву он приехал 22 февраля из Санкт-Петербурга и забрал сверток из тайника, на который ему указали. Что внутри, он мог и не знать.

Взрыв прогремел в ночь на 24 февраля. Погибли один из сотрудников ДПС и сам нападавший, еще двое полицейских в больнице — один из них в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести. МВД окажет им всю необходимую помощь, как и семье погибшего при исполнении.