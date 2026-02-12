Жительницу Серпухова осудили на 12 лет за вербовку в ряды террористов

Фото: Пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области

Суд приговорил жительницу Серпухова к 12 годам колонии общего режима по террористическим статьям. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

Следствие установило, что россиянка 2000 года рождения добровольно вступила в ряды украинской военизированной организации, признанной в России террористической. Она собственноручно заполнила анкету и передала структуре местоположения военных объектов и данные о передвижении военной техники в Подмосковье.

Также фигурантка уголовного дела вербовала сторонников с помощью аккаунтов в соцсетях и призывов участвовать в деятельности террористической организации.

«Позднее около остановки общественного транспорта в Серпухове девушка красной краской нанесла надпись аналогичного содержания», — отметили в ФСБ.

Подсудимая признала вину и раскаялась.

