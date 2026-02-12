В Удмуртии предотвратили теракт против отдела внутренних дел

Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии ранее судимого за экстремизм мужчину, который планировал напасть на отдел внутренних дел. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«С целью осуществления противоправной деятельности злоумышленник приобрел компоненты для изготовления средств поражения, которые планировал использовать для вооруженного нападения на межмуниципальный отдел МВД России „Можгинский“», — подчеркнули в ведомстве.

В гараже задержанного нашли самодельное взрывное устройство и другие средства поражения, в частности пистолет с двумя обоймами и две гранаты. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки.