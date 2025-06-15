Жительницу Мариуполя приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму

Суд вынес приговор жительнице Мариуполя Наталье Андроновой за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ.
Силовики задержали женщину в ноябре 2024 года. Следователи выяснили, что она неоднократно публиковала в соцсетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц определенной национальности.
Южный окружной военный суд признал Андронову виновной и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ей наложили запрет на администрирование сайтов в Сети на протяжении трех лет.