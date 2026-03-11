Жительницу Хабаровска приговорили к 17 годам колонии за госизмену

В Хабаровске 54-летнюю местную жительницу приговорили к 17 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвинительный приговор вынес Первый Восточный окружной военный суд.

В вердикте указали, что женщина выступала против СВО и связалась с украинскими спецслужбами. Кураторы пообещали помочь с выездом за границу, если она уничтожит листовки с призывами к службе в российской армии. Часть из них хабаровчанка сфотографировала и переслала заказчикам, остальные оставила у себя. Всего женщина сорвала не меньше 14 листовок.

Также при выполнении задания она нашла в Сети сведения о гибели российского военнослужащего, включая его персональные данные. Потом эту информацию передала украинской стороне.

Ранее ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену. Она передала украинским кураторам информацию о дислокации ВС России.