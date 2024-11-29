Издевавшегося над пасынком жителя Кемеровской области арестовали

Суд Прокопьевска отправил на два месяца под стражу мужчину, который систематически избивал и мучил своего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Кемеровской области.
Ранее судимый житель Прокопьевска заставлял 12-летнего мальчика находиться на холоде без верхней одежды, не давал есть, избивал его и изуродовал лицо.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 и 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего», — отметили в пресс-службе.
Из-за жестокого обращения школьник сбегал из дома. Правоохранители нашли мальчика в одном из местных магазинов. Его изъяли из семьи и передали в социальное учреждение, с ним работают психологи.
Ранее семейную пару, истязавшую детей, арестовали в Краснодарском крае. О побоях рассказала старшая дочка. Супруги избивали детей металлическими предметами, морили голодом и оставляли их в холодном погребе.
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