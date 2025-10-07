Жительница Ленобласти заказала убийство мужа за 20 тысяч рублей

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в заказе убийства супруга. Правоохранителям удалось предотвратить преступление, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

По его словам, 56-летняя жительница Тосненского района решила убить своего 48-летнего мужа из-за личной неприязни и желания завладеть его квартирой.

«В поисках киллера женщина обратилась к своему приятелю, а тот сообщил о преступном замысле в полицию», — рассказал Степченко.

После этого на женщину вышел незнакомец, якобы согласившийся за 20 тысяч рублей совершить убийство. Для подтверждения выполнения заказа несостоявшуюся жертву загримировали и провели фотосессию.

После обмена снимков на гонорар подозреваемую задержали с поличным. Против нее завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Индии женщина наняла киллеров для мужа спустя полтора месяца после свадьбы. Мужчину застрелили, когда он возвращался домой.